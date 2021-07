Aguirre lamenta empate no Itaquerão com o Corinthians: "perdemos dois pontos"

publicidade

O técnico Diego Aguirre ficou bastante chateado com o empate do Inter com o Corinthians, em 1 a 1, no Itaquerão, na noite de sábado. Para o uruguaio, o time teve bom rendimento, foi pouco pressionado e não conseguiu vencer, como era o planejado.

“Normalmente, um ponto fora é bom, mas tivemos tão perto de ganhar, que não sinto que foi bom. Perdemos dois pontos. Tivemos muitos desfalques e situações difíceis para esse jogo, mas estava controlado. Eles não tiveram nenhuma chance para marcar. Então, fico chateado porque, pois queríamos ganhar fora de casa e não conseguimos”, declarou.

Aguirre negou que o time vibre pouco dentro de campo e usou a vitória na sua estreia para destacar a força de vontade do grupo de superar o momento ruim no Brasileirão. “Faz pouco tempo que estou aqui, mas fizemos um jogo muito bom contra a Chapecoense. O time mostrou uma rebeldia, uma entrega e uma atitude excelente. Depois, é verdade que tivemos alguns problemas, mas não de atitude ou determinação. Hoje o time correu muito e se sacrificou. Vamos ver o que acontece nos jogos decisivos, mas acredito que o Inter tem muito para dar. Temos jogadores de muita qualidade. Nos momentos decisivos, sinto que o time estará presente”, destacou.

O técnico lamentou as ausências e mais uma vez demonstrou preocupação com o desgaste físico e com as lesões. Apesar dos dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, do esgotamento físico e das poucas oportunidade de colocar em prática as ideias que tem para a equipe, ele vê evolução no time. Porém, deixa claro que o Inter precisa criar mais chances de gols.

“Hoje não criamos muitas chances de gols, assim como o Corinthians. Não gosto de falar de jogadores que estão faltando, mas muda bastante o potencial. Não tivemos o Taison, o Caio Vidal… Não dá para negar, está faltando gerar mais situações ofensivas”, concluiu.

A delegação do Inter dorme em São Paulo e inicia o retorno para Porto Alegre às 8h25min. Após o desembarque, o grupo ganha folga. A reapresentação está marcada para segunda-feira, às 10h30min. O próximo compromisso do Colorado é contra o Tricolor paulista, na quarta, às 21h30min, no Beira-Rio.

Veja Também