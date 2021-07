Aguirre tem dúvida no ataque para escalar Inter diante do Cuiabá

publicidade

* Com informações do repórter Eurico Quadros

O técnico Diego Aguirre tem como principal problema para a partida diante do Cuiabá o setor ofensivo. Com Yuri Alberto e Thiago Galhardo suspensos, permanece a dúvida no ataque.

Vinicius Mello, que entrou no lugar do próprio Yuri Alberto na derrota por 2 a 1 diante do Athletico-PR, surge como favorito para ocupara posição. O atacante de 18 anos tem sido utilizado na temporada, e entrou em campo em sete oportunidades no Brasileirão, sempre como reserva.

Quem corre por fora é o atacante Carlos Palacios. Normalmente utilizado por Aguirre nas pontas, o chileno pode ser improvisado na função de centroavante.

O peruano Paolo Guerrero vem acelerando o trabalho de recuperação física. No entanto, não deve ficar à disposição diante do Cuiabá. A expectativa é que ele retorne ao time no fim de agosto.

O Inter enfrenta o Cuiabá no sábado, às 20h. A partida, válida pela 14ª rodada do Brasileirão, acontece no Beira-Rio. O colorado é o 14º na tabela, com 14 pontos, seguido pelo próprio Cuiabá, com 12.

