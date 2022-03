Ainda com dúvidas na escalação, Inter divulga lista de relacionados para o Gre-Nal

publicidade

Com o Gre-Nal 435 praticamente batendo a porta, o Inter divulgou no final da manhã desta quarta-feira a lista de relacionados para a partida de logo mais, às 21h, no Beira-Rio, ainda pela nona rodada do Gauchão.

Uma lista sem surpresas foi divulgada pelo técnico Alexander Medina. Talvez a maior mudança foi a presença do Gustavo Maia entre os relacionados. Porém, o atacante não vinha sendo utilizado por Cacique, sendo pouco provável que seja utilizado ao longo da partida. Heitor, que perdeu lugar para Fabrício Bustos, não foi relacionado.

No setor defensivo, as dúvidas estão entre Kaique Rocha ou Bruno Méndez e Moisés ou Paulo Victor. No ataque, Maurício vem ganhando espaço pelas boas atuações, mas é provável que comece no banco.

O Colorado deve ir a campo com: Daniel; Bustos, Kaique Rocha (Bruno Méndez), Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Gabriel e Liziero; Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes (Maurício).