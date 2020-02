Antes do Gre-Nal, Inter faz decisão contra a Universidad de Chile pela pré-Libertadores

publicidade

O maior jogo da temporada para o Inter, até agora, será disputado a partir das 19h15min desta terça-feira, no Beira-Rio. O time enfrenta a Universidad de Chile precisando vencer para se classificar à última fase prévia da Libertadores. Nem a proximidade de um Gre-Nal eliminatório altera o tamanho do compromisso de hoje para o Inter. Empate com gols favorece os chilenos, assim como uma vitória deles. Novo 0 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis.

“Se tiver que escolher, o de amanhã (hoje) é importantíssimo”, admitiu D’Alessandro, em coletiva ontem. “Essas fases da Libertadores mudam o planejamento. Precisamos vencer. Temos uma obrigação importantíssima com a história do nosso clube, que é fazer um grande jogo e merecer a classificação”, afirmou o capitão colorado.

Eduardo Coudet finalizou a preparação do time em um treino fechado no CT Parque Gigante. É impossível apontar com certeza a escalação, mas, após o jogo de sábado, o técnico deixou em aberto uma possibilidade de mudança. O meia Boschilia recebeu elogios e pode aparecer entre os titulares, provavelmente no lugar de Patrick – ou no de Lindoso.

É praticamente certo que D’Alessandro segue no ataque, encerrando uma outra especulação de recuo do argentino para uma entrada de Galhardo no ataque. Questionado como foi a conversa com Coudet para definir a nova posição, D’Ale brincou: “Ele me disse ‘joga aqui ou está fora’”.

D’Alessandro rebateu as críticas sobre os “quatro volantes” e reforçou o coro de que o importante na análise é a função que o jogador executa, não sua posição original. “Se colocar o Edenilson e o Patrick nas laterais, ficam seis volantes? Na verdade, jogamos com um volante posicionado e três meias. Ano passado, era um losango no meio-campo”, explicou. “Já estamos jogando de uma maneira diferente, com muito a melhorar, mas com os resultados acompanhando, o que é muito importante no começo do ano”, afirmou.

O clube espera 40 mil colorados nas arquibancadas. Até o começo da noite de ontem, 33.224 lugares estavam assegurados no Beira-Rio, sendo 13.306 check-ins online e 19.918 ingressos vendidos.

Libertadores - 2ª fase prévia

Inter

Marcelo Lomba; Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, R. Lindoso (Boschilia) e Patrick; D’Alessandro e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet

Universidad de Chile

De Paul; M. Rodríguez, Carrasco, Del Pino e Beausejour; Cornejo, Espinoza, Aránguiz e Moya; Larrivey e Henríquez. Técnico: Hernán Caputto

Arbitragem: Esteban Ostojich (URU)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 11/02, às 19h15min