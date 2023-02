Após vitória, Inter faz treino com trabalhos físicos e regenerativos

publicidade

Um dia após a vitória de 2 a 0 sobre o São José, o Inter voltou a trabalhar nesta sexta-feira no CT do Parque Gigante. Os titulares utilizados por Mano Menezes ontem no Beira-Rio realizaram trabalhos físicos e regenerativos, enquanto os reservas estiveram no gramado para um coletivo contra jovens das categorias de base.

O zagueiro Rodrigo Moledo, poupado do confronto dessa quinta, foi um dos que trabalharam no treinamento de hoje. Além dele, Johnny também atuou sob os olhares do técnico Mano Menezes.

Final de semana de carnaval será de folga para o elenco do Inter. O plantel só voltará aos treinamentos na segunda-feira, em preparação para o jogo do sábado seguinte, contra o Aimoré. A partir ocorrerá às 16h30min, no estádio Cristo Rei. Com a vitória sobre o Zequinha, o Colorado chegou aos 16 pontos e segue na segunda colocação do Campeonato Gaúcho.

