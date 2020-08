Artilheiro do Brasileirão, Galhardo exalta importância da defesa do Inter para liderança

publicidade

Thiago Galhardo foi decisivo mais uma vez para o setor ofensivo Colorado. Na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo na noite deste sábado, que manteve a liderança da equipe no Brasileirão, o meia na função de atacante marcou um gol e deu uma assistência, sendo novamente um dos melhores da partida.

Apesar de reconhecer a importância de seus gols para a produção ofensiva, Thiago Galhardo optou por exaltar a defesa do Inter. E não é à toa: dos seis jogos disputados, sofreu gols em apenas uma das partidas: duas vezes de pênalti, contra o Fluminense. "O trabalho não é só do ataque. A defesa facilita para brigarmos em cima", elogiou.

Galhardo também comemorou o bom momento vivido por ele na temporada. Artilheiro do Brasileirão com quatro gols, é um dos responsáveis pela boa produção ofensiva da equipe, com assistências além de bolas na rede. "Venho em uma crescente nos últimos anos. A gente não espera esses números, mas quando você está feliz, as coisas acontecem com naturalidade. Sou muito grato", comemorou.

O Inter volta a campo para defender a liderança na quarta-feira, às 21h30min, diante do Palmeiras. A partida, válida pela sétima rodada do Brasileirão, acontece na Arena Palmeiras.