Barcellos justifica investimentos em contratações por "novo momento" do Inter

O presidente Alessandro Barcellos justificou os investimentos feitos em contratações pelo Inter por um "novo momento" em 2023. Somente na janela do meio do ano, o Colorado trouxe atletas de calibre como Rochet, Enner Valencia, Aránguiz e Bruno Henrique, além do técnico Eduardo Coudet. Em entrevista ao programa Concentração, da Rádio Guaíba, na manhã deste domingo, o mandatário colorado reiterou que o elenco atual - semifinalista da Libertadores da América - é fruto da austeridade financeira de anos anteriores e de modelos específicos de negociações.

"Não estamos jogando nenhum dinheiro para cima. Estamos com um processo de austeridade desde o dia que assumimos. O que acontece é que a condição que estamos hoje é diferente da condição de dois anos atrás. Tivemos dois anos de superávit (...) não foi nem o acaso e nem o desespero (sobre contratações na reta final da gestão)", afirmou.

Reformulação e novas lideranças

O presidente celebrou a reformulação feita no grupo de jogadores já no ano passado e que hoje culmina em um dos quatro melhores times da América. "Esse grupo começou no ano passado. Bustos, Renê, Gabriel, Vitão, De Pena, Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson, Igor Gomes. São jogadores que não chegaram ontem", citou.

Para ele, os contratados de julho elevaram o patamar da equipe, mas vieram em condições especiais. "Evidente que tivemos acréscimos de alto nível como Enner, Bruno Henrique, Rochet, Aránguiz. Não gastamos nada para contratar eles. Por isso, eles chegaram agora". Barcellos entende que hoje o Colorado conseguiu renovar suas lideranças e tem atletas com diferentes perfis. "Isso forma uma equipe vencedora".

Sobre eleições: "foco no calendário do futebol"

Barcellos assumiu o Inter no começo de 2020 e, desde então, segundo ele, busca reequilibrar as finanças, apesar do endividamento do clube. No final deste ano, Barcellos concorrerá à reeleição e garante que, caso não seja reeleito, deixa um Colorado melhor do que encontrou: "vamos conseguir terminar o triênio numa condição financeira melhor, de campo melhor e brigando entre os quatro da América". O cartola evitou comentar eventuais polêmicas sobre as eleições. "Estamos focados no calendário do futebol. Vamos preservar o clube disso"

Os recursos da Liga Forte Futebol (LFF) não devem ser buscados pelo Inter neste momento. O presidente explicou que com a perspectiva do negócio ser efetivado definitivamente, a tendência é aguardar para receber os valores em melhores condições. "A situação está em aberto. Não abrimos mão definitivamente, mas estamos avaliando o melhor momento".

