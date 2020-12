Barcellos quer tornar Inter o "clube mais moderno da América do Sul, com equilíbrio econômico"

publicidade

Será decidida hoje uma das eleições mais acirradas da história do Inter. Após meses de polêmicas, demissões, rumores e até a impugnação de uma chapa por uso de dados de eleitores, posteriormente revertida via liminar, 65.207 sócios estão aptos a escolherem os membros do novo conselho de gestão, incluindo o presidente do clube. As opções são as chapas de José Aquino Flôres de Camargo (03) e Alessandro Barcellos (05).

Além disso, 11 chapas concorrem à renovação de 50% do conselho deliberativo. A eleição será feita pela internet, das 10h às 17h, e os resultados serão conhecidos logo em seguida. A convite do Correio do Povo, os dois concorrentes à presidência do Inter enviaram um resumo de suas propostas e intenções para a gestão do clube nos próximos três anos. Assim, o torcedor poderá saber o que esperar – e cobrar.

Confira o texto de Barcellos:

Superar o cenário atual é o nosso propósito e nossa meta. Seremos até o final de 2021 o clube mais moderno da América do Sul e, até 2023, estaremos entre os Top 3 de resultados de campo do Brasil, com equilíbrio econômico e financeiro. Para realizar uma obra dessa dimensão nos apoiamos em quatro elementos chaves: ciência, método, categorias de base e sócios. E alta capacidade de execução.

Mudar radicalmente o modelo passa por resgatar a fórmula que nos fez vencedor no campo esportivo e, junto com isso, fazer as rupturas necessárias, em oposição ao que está posto. No campo, precisamos ser propositivos. Uma equipe orientada a controlar o jogo, com imposição técnica e proprietária da bola. Que goste de agredir. Sempre tivemos nas categorias de base o talento que ancorou o protagonismo das nossas equipes.

Vamos implementar um eixo de ciência de dados, com modelos inovadores, potencializando os talentos da base e harmonizando com a capacidade de capturar jogadores de alto potencial, antes dos adversários. Nossas metas são claras para a base: representar 40% da equipe profissional e no mínimo 4 jogadores na equipe titular. A equipe de gestão será voltada a realizar esse projeto. Vencer com a identidade e a marca das categorias de base. Na equação financeira, um plano de sócios transformador, com o ambiente e a facilidade para buscar a meta inicial de 200 mil sócios pagantes.

Enfrentar com método e coragem as travas internas na nossa cultura. Ser o clube mais digital do Brasil e montar uma máquina comercial, levando o Beira Rio a cultura colorada para o sócio. Nos custos, ter método e máxima eficiência, buscando a redução de gastos, em processos firmes que nos permitam explorar no limite cada possibilidade de economia. Nossa paixão não tem mais tempo a perder.