Bustos intensifica recuperação e Inter projeta ter lateral em duas semanas

O lateral-direito Fabrício Bustos avançou em sua recuperação nos trabalhos da tarde desta quinta-feira no CT Parque Gigante. O argentino teve uma lesão muscular na coxa no começo de abril. A expectativa do Inter é contar com o atleta, que faz treinos no gramado, no dia 7 de maio, contra o São Paulo, pela 4ª rodada do Brasileirão.

🇦🇹 Fabricio Bustos realiza intensificação na sua recuperação!



🚑 Previsão de retorno é de duas semanas. Deve voltar para o confronto contra o São Paulo (07/05), pela 4ª rodada do BR.



🤔 Até lá, quem deve seguir na lateral direita do Inter, Igor Gomes ou Mário Fernandes? pic.twitter.com/fIabqbFt5n — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) April 20, 2023

Ainda sem Bustos, Mano Menezes avalia quem utilizará na vaga no confronto com o Flamengo, no domingo, no Beira-Rio. Nos últimos duelos, o escolhido foi Igor Gomes, que é zagueiro de origem, mas tem familiaridade com a posição.

Esse é o dilema que o comandante busca soluciona nas atividades de semana. Outra possibilidade é Mário Fernandes, que está recuperado de lesão. Entretanto, ele não vem atuando.

