CBF define datas e horários de final do Brasileirão feminino entre Inter e Corinthians

publicidade

A CBF definiu, nesta terça-feira, as datas e horários da final do Campeonato Brasileiro Feminino, entre Inter e Corinthians. O jogo de ida acontece no Beira-Rio, neste domingo, 18 de setembro, às 11h.

Já a decisão, por conta da melhor campanha, é na casa do Corinthians. A partida acontece no sábado, 24 de setembro, às 14h, na Neo Química Arena.

O Inter chegou a final após eliminar o São Paulo, em pleno Morumbi, com uma vitória por 1 a 0, com direito a pênalti defendido nos minutos finais pela goleira Mayara. Já o Corinthians atropelou o rival Palmeiras por 4 a 0, em duelo marcado por problemas extra-campo com jogadoras do sistema defensivo do alviverde.

O ingresso para a partida é 1 quilo de alimento não-perecível. Para a partida, será necessário fazer o check-in no site, mesmo para não-sócios.

Veja Também