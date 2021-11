Cheio de desfalques, Inter encara o Cuiabá visando entrar no G6 do Brasileirão

publicidade

O Inter segue a sua corrida em busca de uma vaga na Libertadores, objetivo que resta na temporada, hoje à noite, na Arena Pantanal, onde enfrenta o Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do embalo adquirido no final de semana, quando bateu o Athletico-PR de virada, o time colorado deve ter dificuldades devido à grande quantidade de desfalques com os quais Diego Aguirre terá que conviver. Eles são abundantes e permeiam todos os setores da equipe.

Para começar, Daniel segue se recuperando de uma lesão nas costelas. Mais uma vez, ele será substituído por Marcelo Lomba, cujo rendimento tem sido satisfatório. Na defesa, o técnico não contará com Cuesta e Moisés, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Kaique Rocha e Gabriel Mercado disputam a vaga de Cuesta, com favoritismo para o argentino pela experiência. Paulo Victor substitui Moisés.

No meio-campo, Lindoso está fora, com um desconforto muscular na coxa esquerda. Johnny deve ser escalado. Já Edenilson viaja ao Mato Grosso desde o interior da Argentina, onde a Seleção Brasileira jogou ontem à noite, contra a Argentina. Sua utilização dependerá da condição física na qual se apresentará hoje.

Taison segue tratando uma luxação no ombro direito e tem alguma chance de voltar ao time sábado, diante do Flamengo, no Beira-Rio. Em compensação, o centroavante Yuri Alberto, que cumpriu suspensão, está de volta. Apesar dos problemas, o Inter viajou com o objetivo de conquistar os três pontos, altamente necessários para tentar retornar ao G-6. Para isso, além de vencer o Cuiabá hoje à noite, os colorados ainda precisam torcer por tropeços dos seus concorrentes diretos na tabela, em especial Fortaleza e Corinthians, que enfrentam Ceará e Flamengo, respectivamente.

O Cuiabá, por sua vez, vive um momento delicado. Sem vencer há três jogos, o time que faz sua estreia na Série A este ano corre risco de rebaixamento. “Vamos jogar nossa vida para manter o Dourado na primeira divisão”, disse o técnico Jorginho após a derrota para o Corinthians, por 3 a 2, sábado, na Neo Química Arena.

Campeonato Brasileiro - 32ª rodada

Cuiabá

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Yuri Lima e Pepê; Camilo, Rafael Gava e Clayson; Jenison. Técnico: Jorginho.

Inter

Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha (Mercado) e Paulo Victor; Rodrigo Dourado e Johnny; Edenilson (Caio Vidal), Palacios e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (G0)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 17 de novembro, quarta-feira, 19h.

