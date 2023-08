Com vantagem do empate, Inter recebe Bolívar por vaga nas semifinais da Libertadores

publicidade

A vitória em La Paz, na semana passada, asfaltou o caminho dos colorados até as semifinais da Libertadores. Mas ainda não há motivos para celebrar. Hoje à noite, quando o Beira-Rio receberá cerca de 50 mil torcedores, o time de Eduardo Coudet jogará outra vez contra o Bolívar com o objetivo de confirmar a conquista da vaga, que assegura também o direito de seguir sonhando com o Tri da América. Para alcançar o objetivo, o Inter não precisa nem vencer. Basta um empate. Em caso de derrota por diferença de um gol, a decisão seguirá para os pênaltis.

A vitória no jogo de ida, nas alturas do estádio Hernando Siles, por 1 a 0 superou as expectativas. Lá, diante das dificuldades de se atuar a 3,6 mil metros de altitude, Coudet usou uma formação alternativa, reforçando o setor defensivo com a presença de mais um zagueiro. A estratégia, porém, não deve ser repetida em casa. No Beira-Rio, onde a equipe sente-se em casa, a postura ofensiva e com marcação mais próxima do gol adversário deve ser retomada.

Por isso, a tendência é que Maurício volte ao time titular, atuando no meio-campo junto com Wanderson, Aránguiz e Johnny. No ataque, Valencia terá a parceria de Alan Patrick. Caberá principalmente a eles explorar, quando o time colorado retomar a bola, a necessidade que o time boliviano terá de atacar, já que precisa vencer o jogo.

“A Libertadores é uma competição muito difícil. Por isso, acho que essa é uma vantagem muito pequena. Se não entrarmos ligados, as coisas podem se complicar. O Bolívar é um time que joga com uma linha de cinco, que espera, mas eles vão ter que sair um pouco mais, e a gente também. Vamos usar o contra-ataque e ir para cima deles”, afirmou Renê, ainda no Rio de Janeiro, após o empate sem gols com o Flamengo pelo Brasileiro.

A dúvida mais grave é na zaga, onde o técnico não contará com Vitão, que deixou o gramado do Maracanã mais cedo devido a um problema lesão muscular. Ontem, o clube confirmou que o jogador ficará de três a quatro semanas afastado. Coudet tem duas alternativas para substituí-lo: ou desloca Mercado para o lado direito, que aliás, é a sua função preferida, e escala Nico Hernández, ou simplesmente substituiu o lesionado por Igor Gomes, cujas atuações estão sendo elogiadas.

A direção espera um público recorde no Beira-Rio. Todos os ingressos estão vendidos e o clube pede que os colorados tentem chegar cedo ao estádio. Contra o River Plate, nas oitavas de final, 50.479 torcedores compareceram. A projeção para hoje é maior.

Vitão para por até quatro semanas

Contra o Flamengo, o Inter começou com uma equipe quase 100% reserva. Os titulares entraram somente após o intervalo e um deles, Vitão, lesionou-se. Ao deixar o gramado, ele fez o gesto característico de quem acabara de ser vitimado por um problema muscular. Ontem, o Inter confirmou que os exames detectaram lesão na coxa direita e estimou que a recuperação demore entre três e quatro semanas.

Se isso se confirmar, o zagueiro será cortado da seleção pré-olímpica, para a qual foi convocado, e também desfalcará o Inter nos jogos contra Bolívar, Goiás, São Paulo e Athletico Paranaense. Além disso, deve ficar de fora de pelo menos o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, caso o Inter passe pelo Bolívar.

Libertadores 2023 - Quartas de final

Inter

Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny, Maurício, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Bolívar

Lampe; Quinteros, Bentaberry, Ferreyra e Bejarano; Villamíl, Justiniano, Rodríguez e Bruno Sávio; Da Costa e Fernández. Técnico: Beñat San José.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Local: Beira-Rio

Início: 19h