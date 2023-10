Confira as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Bahia

publicidade

O Inter perdeu mais uma vez no Brasileirão. Sem jogar bem, o Colorado foi superado pelo Bahia por 1 a 0 na noite desta quinta-feira. Por se tratar de um confronto direto da zona de confusão, com o revés, a equipe de Eduardo Coudet fica com 32 pontos, somente dois de vantagem do Z-4 e com uma sequência de confrontos diretos.

Confira as notas dos jogadores.

Keiller: Falhou no gol. Biel bateu no canto, mas o goleiro poderia ter alcançado. Nota 4.

Bustos: Vazou como todo sistema defensivo. Nota 5.

Vitão: Teve muita dificuldade para encontrar o ataque adversário. Nota 4.

Mercado: Não fosse sua atuação segura. O placar teria sido bem pior. Nota 5.

Dalbert: Pecou no ataque e na defesa. Nota 4.

Gabriel: Ainda não voltou ao ritmo depois da grave lesão. Nota 4.

Bruno Henrique: Era a esperança de qualidade para o ataque desfalcado colorado. Entretanto, não aconteceu. Nota 5.

Mauricio: Foi quem mais levou perigo ao gol de Marcos Felipe. Nota 6.

Wanderson: Era sua responsabilidade oferecer velocidade pelas laterais. Esse cenário não aconteceu de maneira nenhuma. Nota 4.

Alan Patrick: É o camisa 10. Não pifou ninguém e foi discreto como não costuma ser. Nota 5.

Luiz Adriano: Errou um gol logo no começo e sumiu. Substituído no intervalo. Nota 4.

Eduardo Coudet: Tinha muitos desfalques, mas deveria ter mobilizado melhor a equipe. Time entrou desconectado com a importância do jogo. Nota 4.

Rômulo: Entrou para dar maior sustentabilidade ao meio de campo. Não aconteceu. Bahia poderia ter ampliado. Nota 4.

Lucca: Foi expulso por cotovelaço. Lance infantil que deixou o time na mão na reta final. Nota 2.

Hugo Mallo: Pouco contribuiu no ataque e repetiu as dificuldades defensivas que já aconteciam. Nota 3.

Pedro Henrique: Na velocidade ofereceu boas escapadas nos minutos finais. Nota 6.

Gabriel Barros: Sem nota.