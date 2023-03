Conmebol divulga datas e horários dos jogos do Inter no Grupo B da Libertadores

publicidade

A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira, as datas e os horários dos jogos do Inter na fase de grupos da Libertadores 2023. O Colorado está no Grupo B, ao lado de Nacional, do Uruguai, Metropolitanos, da Venezuela, e Independiente Medellín, da Colômbia.

A estreia colorada será na próxima terça-feira, dia 4 de abril, diante do Independiente Medellín, às 21h, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Depois, os comandados de Mano Menezes terão dois confrontos seguidos no Beira-Rio, contra Metropolitanos e Nacional. No returno, o Inter irá enfrentar Metropolitanos e Nacional fora de casa. Para fechar a chave, recebe o Independiente Medellín em Porto Alegre.

Confira, abaixo, todos os detalhes das partidas do Inter no Grupo B:

04/04 - 21h - Atanásio Girardot: Independiente Medellín x Inter

18/04 - 19h - Beira-Rio: Inter x Metropolitanos

03/05 - 19h - Beira-Rio: Inter x Nacional

22/05 - 21h - Olímpico: Metropolitanos x Inter

07/06 - 19h - Parque Central: Nacional x Inter

28/06 - 19h - Beira-Rio: Inter x Independiente Medellín

Campeão em 2006 e 2010, o Colorado busca o tricampeonato da Libertadores da América. A última participação do Inter aconteceu em 2021, quando foi eliminado nos pênaltis pelo Olimpia, do Paraguai, nas oitavas de final.

Veja Também