Coudet comanda trabalho de passes e fecha primeira semana de treinos do Inter

Ao fim da primeira semana de treinos após a representação do grupo, o técnico Eduardo Coudet comandou um trabalho de passes e movimentação entre os jogadores do Inter. Os atletas voltaram a treinar nesta semana e, assim como os funcionários, são testados antes de seguirem ao gramado, de acordo com o clube.

Nesta sexta, antes do trabalho de bola, os jogadores – divididos em pequenos grupos – fizeram exercícios físicos. As atividades ocorrem no gramado, para evitar ambientes fechados.

Em vídeo produzido pela assessoria de imprensa do Inter, os jogadores disseram estar felizes com a volta à rotina dos treinos, apesar das restrições impostas. “Sabemos que é um momento crítico, mas o Inter tem tomado todos os cuidados. Espero que possamos servir de exemplo positivo”, afirmou o meia atacante Thiago Galhardo.