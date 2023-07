Coudet elogia elenco do Inter e brinca sobre grupo curto: "Mais que do Atlético não é possível"

publicidade

Bem-humorado em sua apresentação nesta sexta-feira, o técnico Eduardo Coudet deu sua opinião sobre o grupo de jogadores do Inter nesta temporada. Em sua primeira passagem, o elenco "enxuto" foi alvo de questionamentos e reclamações de Chacho aos dirigentes da época.

"Tenho um grupo de muita qualidade, estou muito satisfeito com o grupo. Mais curto do que eu tinha no Atlético não é possível", disse. Em Minas Gerais, o argentino lamentou a venda de alguns atletas, o que causou rusgas com a direção mineira e culminou na sua saída. Em mais de uma oportunidade, Coudet reconheceu a qualidade dos jogadores do Inter. "Estou iludido. Vamos trabalhar com esperança que dê tudo certo".

O treinador teceu comentários sobre sua saída conturbada em 2020, mas negou problemas de relacionamento e manifestou desejo de "olhar para frente"."Estive dois anos no Rosário, Racing, Celta. As duas vezes que tive a oportunidade de trabalhar no Brasil repetiram algumas coisas que não gostei", afirmou. "Sou uma pessoa de bem, que tem palavra, que tem uma maneira de ser".

Em uma de suas respostas, o argentino "alfinetou" o diretor de futebol Rodrigo Caetano, com quem trabalhou em Inter e Atlético. "Talvez tenha tido a má sorte de cruzar com a mesma pessoa nos dois clubes. Palavra tem que cumprir. Falei que tinha uma dívida e aqui estou". Coudet fará sua estreia no domingo, às 16h, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. O Inter é 11°, com 22 pontos.

