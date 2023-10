Coudet terá de repetir desempenho de 2020 no Inter para seguir sonhando com vaga na Libertadores

publicidade

Apesar da vitória do Inter no Gre-Nal 440, a situação do clube ainda não é nada confortável no Brasileirão. Porém, ainda que o Colorado esteja mais perto do Z-4, com 32 pontos, do que parte de cima na tabela, as boas atuações recentes dão esperança ao torcedor, para quem sabe se classificar novamente à Copa Libertadores da América.

Para isso, o Inter terá obter uma arrancada considerável nos jogos que ainda restam ou pelo menos 60% de aproveitamento, algo que o próprio Coudet conseguiu em 2020, na sua primeira passagem pelo clube.

Sequência de vitórias com a calculadora na mão

Nos últimos cinco anos, a média de pontos do sexto colocado, teoricamente a última posição para uma vaga à Libertadores, foi de 59 pontos. Nesse caso, o Inter precisaria somar mais 27 pontos na tabela. Ou seja, a equipe precisaria obter um aproveitamento de 75% nos 12 jogos que ainda restam pelo Campeonato Brasileiro. Nem o Botafogo, líder com 10 pontos de vantagem, tem esse percentual atualmente (tem 70%).

O Inter precisaria de pelo menos nove vitórias ou de oito vitórias e três empates para continuar seguir sonhando. Isso porque, fazer 59 pontos não é garantia de G-6. Em 2019, o sexto colocado, o São Paulo, terminou o Brasileirão com 63 pontos. Em 2021, o Bragantino fechou o G-6 com 56 pontos.

Veja Também

Torcida pelo G-8

Mas nem tudo está perdido. Se a lógica dos últimos cinco anos se repetir, as vagas para a Libertadores irão até o G-8. Isso acontece quando os campeões de Libertadores, Copa do Brasil ou Sul-Americana, vencem e ocupam a tabela de cima do Brasileiro. Como por exemplo em 2019, quando Flamengo e Athletico-PR foram campeões da Libertadores e Copa do Brasil respectivamente, e abriram mais duas vagas para o torneio continental, já que ocuparam o G-5 do Brasileirão. Naquele ano, com 57 pontos o Inter foi o 7º colocado e garantiu vaga na fase eliminatória ou “Pré-Libertadores” do ano seguinte.

Neste ano isso pode se repetir se Fortaleza e Fluminense, atuais 6º e 7º colocados, vencerem a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, torneios em que são finalistas. Nesse caso, o número de pontos para conseguir uma vaga também diminui. A média, dos últimos cinco anos, para quem foi 8º colocado no Brasileirão foi de 54 pontos. Assim, o Inter precisaria de mais 22 pontos para entrar na disputa, um aproveitamento de 61%, algo bem mais dentro da realidade do Colorado.

Aproveitamento é possível

Se repetir 2020, Eduardo “Chacho” Coudet pode levar o Inter ao G-8, e por que não, conseguir uma vaga na Libertadores. Afinal, 61% foi exatamente o aproveitamento de Chacho em sua primeira passagem pelo Beira-Rio. Naquele ano, o argentino comandou o Colorado em 46 jogos. Teve 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com 61,59% de aproveitamento. Além disso, deixou o Inter como líder do Brasileirão com 36 pontos de 60 possíveis, um aproveitamento de 60%.

A melhor sequência sob o seu comando em 2020, foi quando ficou 7 jogos invictos e teve uma série de quatro vitórias seguidas, entre a 12ª e 18ª rodadas daquele Campeonato Brasileiro. Se igualar o feito, Chacho não só livrará o Inter do rebaixamento, pois passará dos 45 pontos, como poderá colocar o Inter na disputa de uma vaga para a competição continental.

Dos 12 jogos que ainda faltam para o fim do Brasileirão, os próximos seis são contra equipes que ainda lutam para não cair, sendo que três, Vasco, Coritiba e América MG estão na zona de rebaixamento.