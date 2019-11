D’Alessandro faz treino especial no Inter, mas não preocupa para jogo contra o Corinthians

publicidade

O técnico Zé Ricardo deu continuidade na manhã desta quarta-feira à montagem da equipe do Inter para o importante jogo contra o Corinthians sem poder contar com a presença de D’Alessandro. O argentino fez um trabalho de recuperação física na academia e, segundo a assessoria de imprensa, não preocupa para domingo.

No segundo treino da semana, o trabalho principal foi um ataque contra defesa, com Colbachini e Caíco atuando como auxiliares de arbitragem para forçar os atacantes a não ficarem em posição de impedimento, fato que tem ocorrido muito na temporada do Colorado. Na atividade, a defesa titular mais os volantes Edenilson e Lindoso precisavam evitar a tentativa dos meias e atacantes de marcarem gols.

Sobis atuou em uma função mais centralizada no ataque, entre os zagueiros, o que sinaliza que ele pode ser o substituto de Guerrero, servindo a seleção do Peru. Outra opção é Nico López. Entretanto, o uruguaio dividiu com Sarrafiore a armação das jogadas ofensivas do Colorado.

Mais um dia de treinamento finalizado por aqui. ✔⚽️ #VamoInter pic.twitter.com/E7Gj0A1hYZ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 13, 2019

Tréllez foi liberado da atividade para acompanhar o nascimento do filho. Anunciado no dia 18 de janeiro, o colombiano não deve ter os direitos adquiridos pelo Inter e pode ser liberado nos próximos dias, já que faltam seis jogos e ele não deve mais ser aproveitado. Santiago Tréllez foi utilizado em 13 dos 67 jogos do Inter na temporada, mas esteve em campo em 708 minutos dos 1.170 possíveis e não marcou nenhum gol.

O Inter volta a treinar na quinta-feira, às 10h. Na sexta e no sábado, as atividades também serão de manhã. O jogo contra o Corinthians está marcado para domingo, às 18h, no Itaquerão.