Daniel sobre confronto contra o Sport: "Cada jogo é uma final para mim"

O goleiro Daniel concedeu entrevista para os canais oficiais do Inter na manhã deste feriado de 7 de setembro. Sob a chuva que pairou a Capital, o colorado voltou aos treinamento visando o confronto contra o Sport, na segunda-feira, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Brasileirão, às 20h. O elenco embarca para a partida no próximo sábado.

"Cada vez que você joga, você cria confiança, experiência. Era uma coisa que eu precisava. Cada jogo é uma final para mim. Procuro estar sempre concentrado e dar o meu melhor para a equipe", explicou o responsável pela meta colorada.

Daniel também comentou sobre a solidez defensiva que a equipe vem apresentando nos últimos jogos. "A defesa começa la na frente, com o Yuri, com o Taison. É bom estar compactado. Estar todo mundo consciente que tem que marcar e atacar", disse mencionando o capitão colorado, que segue no departamento médico.

Adversário do Inter, o Sport luta para não cair. A equipe é a 18ª colocada com 17 pontos – um a mais que o Grêmio. Sobre o confronto contra os pernambucanos, Daniel valorizou as semanas de treinos livres por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Precisamos dessa semana para descansar e trabalhar. Melhorar a parte física, a parte técnica. Segunda-feira temos um jogo importante, onde o time do Sport precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, e nós precisamos vencer para chegar no G4. Nosso grupo é bom, nosso grupo é fechado, e todos os atletas que chegarem vão ajudar bastante", ressaltou.

O Inter é o 11º colocado com 23 pontos – quatro a menos que o Corinthians, primeira equipe na zona da pré-libertadores. Os paulistas enfrentam o Atlético-GO, que vem logo abaixo do Timão.