Daniel volta a ser contestado no Inter após falha contra o Corinthians

Do Beira-Rio, saíram alguns dos maiores goleiros do futebol brasileiro de todos os tempos. Taffarel, herói da conquista do tetra, em 1994, e Alisson, titular da Seleção que representará o país na Copa do Catar, a partir de novembro, são os dois exemplos mais reluzentes. Mas os bons tempos parecem ter chegado ao fim. Há anos, os goleiros que vestem a camisa do Inter são alvos de muitas críticas e, em grande parte, fiadores das recentes más campanhas. O nome da vez é Daniel, que voltou a falhar, agora, no empate por 2 a 2 contra o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena. O erro mais recente se junta a outros cometidos ao longo da temporada, deixando o titular da camisa um do Inter na mira dos críticos.

Após a partida, o goleiro de 28 anos, que virou titular após a saída de Marcelo Lomba para o Palmeiras, no final de 2021, reconheceu a falha no lance que originou o segundo gol corintiano: o atacante Róger Guedes chutou de longe, Daniel não conseguiu segurar a bola e Yuri Alberto pegou a sobra, mandando para as redes. “Foi uma falha minha. Assumo. Era uma bola fácil. Eu tentei segurar e acabei soltando, mas não tem o que falar. Agora é trabalhar, levantar a cabeça porque tem mais coisa pela frente. Assumo a culpa, mas também agradeço aos meus companheiros por terem corrido atrás e lutado até o final”, afirmou o goleiro, na zona mista do estádio corintiano.

Mano Menezes, que já admitiu que uma de suas funções como comandante do grupo é administrar as críticas, protegendo os jogadores, minimizou a falha. “A posição (de goleiro) é ingrata. A gente só toma gol ali. Todo mundo erra, mas quando o goleiro comete uma falha de soltar uma bola que aparentemente iria segurar... Mas se olhar nas imagens, vão ver que a bola saltou um pouco. Sei que não adianta explicar. Essas coisas acontecem com goleiros no mundo todo, até piores. Mas não podemos destruir um profissional a cada falha. Vale para Daniel e vale para outros jogadores”, disse.

Análise do mercado e chance para Keiller

Os dirigentes colorados não falarão sobre o assunto agora, porque não seria produtivo (não é mais possível inscrever jogadores), mas eles já analisam o mercado atrás de possíveis substitutos para Daniel. Algumas pessoas acreditam que, antes de o clube investir em um novo camisa 1, seria importante dar uma sequência para Keiller, que completa 26 anos em outubro e é o reserva imediato de Daniel. Por isso, não está descartado, inclusive, que ele receba algumas chances agora, na reta final do Campeonato Brasileiro. Outra corrente defende a vinda de um jogador mais experiente para começar a próxima temporada como dono da posição.