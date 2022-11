De Pena vê elenco do Inter pronto para títulos em 2023, com alguns reforços

publicidade

O atacante Carlos de Pena não escondeu o entusiasmo com os resultados de 2022 e as possibilidades para a próxima temporada do Inter. Ele salientou a importância de manter o plantel e conseguir alguns reforços pontuais após a vitória sobre o Athletico-PR.

"Acho que o time está bem. O ano não começou da melhor maneira, mas o futebol muda muito", avaliou. "Agora, o time encaixou. Estamos conseguindo pontos importantes. No ano que vem, vamos precisar de todos e também acho que gente para reforçar a equipe", comentou o meia.

De Pena salientou que as últimas duas partidas serão importantes para manter a trajetória do time. "A gente assegurou a vaga direta na Libertadores, mas acho muito importante terminar na segunda posição", ponderou.

"Primeiro, pela premiação. Segundo, por respeito para nós e para o torcedor", sublinhou o uruguaio. "Cada jogo é importante. A gente não está de férias", frisou.