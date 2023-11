Desempenho do Inter deve decidir a eleição para presidente

publicidade

Eduardo Coudet quer manter-se alheio ao processo eleitoral do Inter. Não vai declarar apoio a um ou a outro candidato e nem antecipará a decisão sobre sua permanência em 2024, independentemente do resultado do pleito que definirá o próximo presidente. Porém, mesmo sem desejar, o técnico virou peça fundamental no tabuleiro político. O sucesso ou o fracasso dele e do time na reta final do Campeonato Brasileiro balizará o votos de um número desconhecido, mas certamente importante de indecisos e poderá definir a eleição que deve ser a mais equilibrada desde que os associados passaram a votar.

O segundo turno da votação ocorre em 9 de dezembro, apenas três dias após a derradeira rodada do Brasileirão. Apesar de nenhuma das duas chapas terem assumido a contratação de uma pesquisa para medir a preferência dos associados, ela foi feita há duas semanas. O resultado mostrou exatamente que a eleição será decidida por pouca margem para qualquer um dos lados. Pela situação, concorre Alessandro Barcellos. Pela oposição, o candidato é Roberto Melo.

Neste momento, o Inter ocupa uma posição incômoda da tabela, ainda não tendo se livrado totalmente do risco de um segundo rebaixamento. Se mantiver essa campanha claudicante, Barcellos deve perder votos. E Roberto Melo, mesmo que involuntariamente, ganha. “Eu não vou tratar desse assunto (chance de permanência no Inter) agora. Já falei isso antes”, afirmou Coudet, após mais um frustrante empate em casa, agora diante do Fluminense, na última quarta-feira.

Ironicamente, foi Melo quem contratou Coudet pela primeira vez, em dezembro de 2019, durante a gestão de Marcelo Medeiros. Porém, quando o técnico chegou e começou a trabalhar, ele já havia deixado a diretoria e Barcellos já deixara a vice-presidência de finanças para assumir a pasta do futebol.

Dentro do contexto da eleição, Alessandro Barcellos divulgou ontem à tarde em suas redes sociais − e não no site oficial do clube − uma nota atacando o jornalista José Alberto Andrade, da rádio Gaúcha. O profissional e Coudet tiveram um atrito durante a coletiva após o jogo contra o Fluminense. Em um texto em nítido tom eleitoreiro, o candidato (e atual presidente) qualifica o episódio como “inaceitável” e afirma que continuará “blindando” Coudet.

