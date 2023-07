Desempenho ofensivo do Inter é preocupação para Coudet

publicidade

No momento que for a campo, neste sábado, para enfrentar o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, o último gol marcado pelo Inter terá completado mais de um mês. A efeméride ao contrário é motivo de preocupação para Eduardo Coudet, que tem apenas uma semana de trabalho. O técnico elegeu a inoperância ofensiva como o problema mais urgente a ser resolvido, mas ele enfrenta alguns problemas. Valencia e Luiz Adriano, que seriam as suas peças preferenciais para o setor, ainda não treinaram com o grupo que se prepara para a 17ª rodada do Brasileirão e, principalmente, para a primeira partida contra o River Plate, na próxima terça-feira, em Buenos Aires.

A última vez que o Inter conseguiu marcar um gol foi na vitória sobre o Independiente Medellín, no dia 28 de junho, ainda pela fase de grupos da Libertadores. Foram três, aliás, em uma grande vitória por 3 a 1. De lá para cá, porém, o time colorado foi a campo mais quatro partidas com três empates por 0 a 0 contra Cruzeiro, Palmeiras e Bragantino e uma derrota por 2 a 0 para o Fluminense. Coudet estreou no domingo passado, em Bragança Paulista. Os três jogos anteriores ainda foram sob o comando de Mano Menezes. O time mostrou alguma coisa nova, mas seguiu com extrema dificuldades de criação. Após a partida, o técnico argentino admitiu o problema.

“Temos que trabalhar a posse de bola e a troca de passes, mas em dois dias trocar é difícil de trocar o jeito de jogar. Meu jeito não é melhor nem pior (que o de Mano), mas é diferente. Temos que melhorar a ideia. Não falo que irá melhorar o time em relação ao que acontecia, mas a ideia. Vamos trabalhar até sábado para seguir progredindo. O time não vinha criando tanto, mas hoje geramos situações para o Valencia. A bola não quis entrar”, lamentou.

De fato, o equatoriano foi mais acionado, teve oportunidades e até sofreu um pênalti no segundo tempo − sonegado pelo árbitro em campo e pelo VAR. Coudet ainda não sabe se poderá contar com Valencia no sábado. A prioridade é tê-lo contra o River. Então, se ele seguir apresentando desgaste muscular, deve ser preservado. Luiz Adriano, por sua vez, ficou de fora do último jogo devido a problemas particulares e só conseguiu voltar aos treinos ontem.

Se tiver condições, deve ser aproveitado por Coudet, pois tem algumas das características mais admiradas pelo técnico. Outros retornos para a partida contra o devem ser Maurício, Pedro Henrique e Vitão. O recém contratado Bruno Henrique teve o nome publicado no BID e, portanto, já pode estrear com a camisa colorada. Porém, entra na concorrência por uma vaga no meio-campo, principalmente com Aránguiz. A ideia de Coudet, a partir de agora, é testá-lo em mais de uma função no setor.

