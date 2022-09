Edenilson e De Pena disputam vaga no meio-campo do Inter contra o Red Bull Bragantino

publicidade

O técnico Mano Menezes ainda tem uma dúvida para a partida do Inter contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira. E ela está no meio-campo: Edenilson e De Pena brigam pela última vaga na equipe em importante duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Essa é a principal dúvida de Mano Menezes. Ao longo da preparação, Mano deu pistas, e a tendência é que De Pena, que trabalhou ao lado de Gabriel, ocupe a segunda função do meio-campo.

Assim, um provável Inter para a partida tem Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, De Pena (Edenilson), Alan Patrick e Mauricio; Pedro Henrique e Alemão.

Wanderson, que era dúvida para a partida, após ser ausência contra o Atlético-GO, segue fora. O Inter divulgou os relaciondos para a partida no início da noite desta terça-feira.

📝 Jogadores relacionados para enfrentar o Bragantino. #VamoInter pic.twitter.com/zFeuvlulQ0 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 27, 2022

Mano prepara alterações na defesa

O Inter encerrou a preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino com treino fechado no CT Parque Gigante na tarde desta terça-feira. E, além da dúvida, as principais alterações devem ficar no sistema defensivo.

A tendência é que Daniel, que não treinou no fim de semana por conta do problema no olho, siga fora do time. Assim, Keiller se mantém como titular no gol. Já na lateral-direita, Igor Gomes, que treinou ao longo da preparação, deve fazer sua estreia com a camisa colorada.

O Inter enfrenta o Red Bull Bragantino na quarta-feira, às 21h45min. A partida, válida pela 28ª rodada do Brasileirão, acontece no estádio Beira-Rio. O colorado é o vice-líder da competição, com 49 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras.

