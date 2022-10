Em boa fase no Inter, Mano tem novas opções para montar a equipe

publicidade

Mano Menezes pode até ter “estacionado um ônibus diante da goleira” colorada, como ele próprio admitiu, cheio de humor, após a partida no Maracanã contra o Flamengo. Mas o fato é que o Inter voltou do Rio de Janeiro carregando, além um ponto, uma invencibilidade que já dura nove jogos no Brasileirão e uma lista de novas alternativas para o técnico montar a equipe, sobretudo de jovens.

O Inter viajou para encarar o Flamengo repleto de problemas. Mano não contava com Gabriel, Wanderson e Daniel, lesionados, Johnny, suspenso, e De Pena e Taison, que ficaram em Porto Alegre para tratar de assuntos particulares. Por isso, Mano montou uma formação emergencial, mas que, mesmo assim, preservou o sistema tático utilizado desde o início do Brasileirão.

Dos jogadores que tiveram que entrar, o destaque foi Keiller. Ele atuou as últimas quatro partidas, mas teve mais trabalho no Maracanã, onde praticou pelo menos três defesas fundamentais. “Foi um jogo muito difícil. Mas conseguimos, com muito trabalho, fazer um jogo de igual para igual. Conquistar um ponto no Maracanã sempre é importante”, resumiu o goleiro, após o jogo.

Embora Mano evite o assunto, é praticamente consenso que Keiller deve ser mantido como titular, mesmo após a volta de Daniel, que está em fase final de recuperação de uma lesão no olho direito. O camisa 12 sofreu apenas um gol nos quatro jogos seguidos que teve como titular.

Veja Também

Liziero

Outro que esteve à altura foi Liziero. Embora não tenha características de primeiro volante, trabalhou bem na proteção da defesa, auxiliado por Edenilson, mesmo tendo pela frente atacantes de alto nível como Gabigol e Pedro. Como Gabriel só volta no ano que vem, é provável que ele ganhe uma sequência até o final do Brasileirão.

Outras boas novidades trazidas do Rio de Janeiro são os jovens Estêvão, Thauan Lara e Lucas Ramos, que entraram no segundo tempo, quando o Flamengo aumentava a pressão, e ajudaram o Inter a resistir. “Ganhamos novos jogadores. A gente treina, mas é ali, no jogo, que é importante. Num lugar grande como o Maracanã, contra um adversário de alto nível, se viu meninos entrarem e entregarem o que foi trabalhado. Ficamos mais tranquilos com isso”, finaliza. Domingo, o time vai a campo contra o Goiás, no Beira-Rio.