Empate com Nacional não é considerado ruim pelo Inter

publicidade

Vencer, claro, é sempre o primeiro e principal objetivo. Porém, a delegação colorada que desembarcou nessa segunda-feira à tarde em Montevidéu, onde enfrenta o Nacional, amanhã, se dá por satisfeita caso regresse a Porto Alegre na quinta-feira com um empate na bagagem. Se o resultado vier com gols, então, excelente. Porém, o Inter não espera nenhum tipo de facilidade no Gran Parque Central durante a partida que marcará o regresso dos dois times à Libertadores.

Na delegação que viajou ontem, não estavam Rodrigo Dourado, que ficou em Porto Alegre para acelerar a recuperação de uma lesão no joelho, e o zagueiro Emerson Santos, que teve um problema muscular no começo do Gre-Nal disputado no último sábado. Além dos dois titulares, o único zagueiro no grupo é Klaus.

O Inter confirmou ontem a renovação do contrato de Edenilson, que agora tem vínculo com o clube até dezembro de 2022. O acordo afasta, pelo menos até o final do ano, o interesse de clubes árabes, que fizeram no mínimo duas propostas para o jogador nas últimas semanas.