Enner Valencia realiza primeiro treino no Inter

Um dia após acompanhar a vitória do Inter na Libertadores da América, das cabines do Beira-Rio, o atacante Enner Valencia realizou o seu primeiro treino no CT do Parque Gigante nesta quinta-feira. Um vídeo foi postado pelo clube mostra o atleta trocando passes em um exercício de rotação.

Apesar disso, o torcedor colorado terá de esperar mais alguns dias para ver o equatoriano em campo. Além de estar preparando o jogador fisicamente, o Inter ainda espera o nome do atleta ser publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A estreia pelo clube gaúcho deve acontecer no dia 9 de julho, contra o Fluminense, no Maracanã.

Currículo

Aos 33 anos, Valencia chega ao Inter não só como o maior reforço do clube para a temporada, mas também com status de goleador. O camisa 13 anotou 33 gols nesta temporada europeia, atrás apenas de Haaland e Mbappé. Além disso, tem no currículo seis gols em Copas do Mundo, nos anos de 2014 e 2022, pelo Equador. Ele é o capitão e o maior artilheiro da história da seleção, com 38 gols.

Na Europa, o centroavante teve passagens por West Ham e Everton. No México, passou por Pachuca e Tigres, onde conquistou títulos nacionais e internacionais e foi artilheiro em mais de uma ocasião.