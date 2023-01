Especulado no Inter, Quintero é anunciado pelo Junior Barranquilla

publicidade

O Junior Barranquilla, da Colômbia, anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Juan Fernando Quintero, 29 anos, que estava livre no mercado após deixar o River Plate, da Argentina. O jogador estava sendo especulado no Inter, que, segundo a imprensa argentina, teria feito uma oferta de US$ 6 milhões em um contrato de três anos. A direção colorada nega.

Ponto final na novela.



Quintero anunciado pelo Junior Barranquilla. pic.twitter.com/7KtFv0IWkN — Lucas Mello (@smellolucas) January 13, 2023

O acerto de Quintero com o Junior Barranquilla acontece menos de doze horas após o próprio atleta comunicar em seus redes sociais que não havia acertado com o clube colombiano. "Gostaria de agradecer todas pessoas deste clube maravilhoso e o carinho que recebi", publicou.

Sem Quintero, o Inter segue em busca de pelo menos dois reforços: um volante e um centroavante. Como a janela de transferências fica aberta até o início de abril, a direção colorada adota cautela no mercado.

