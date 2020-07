Estreia de Peglow gera grande expectativa para o Inter, diz Coudet

publicidade

Ainda sem encontrar o ritmo ideal para a sua equipe, seja por conta dos gramados em que tem atuado ou pelo longo tempo sem jogar, o técnico do Inter, Eduardo Coudet, decidiu mudar a formação diante do Esportivo, de Bento Gonçalves. Durante a partida, que terminou em 1 a 1, ele também deu oportunidades para outros atletas, incluindo João Peglow, que fez a sua estreia entre os profissionais.

"Ele pode ser um jogador com muitas condições. há sempre a necessidade de adaptação, principalmente para os jovens, até porque há uma grande diferença entre os profissionais e os jogadores de base ou da equipe sub-20. Fiquei feliz pela sua estreia e temos a expectativa grande porque é menino que pode dar muito retorno à equipe e ao clube", explicou Coudet.

O treinador demonstrou novamente estar incomodado com os campos encontrados para o Inter jogar. Ao ser questionado sobre outras alternativas no meio-campo, tais como Praxedes e Nonato, Coudet disse que qualquer análise não pode ser séria por conta do gramado. "Quando o campo de jogo está desta maneira, é mais fácil destruir do que construir e nós treinamos para construir. Tem sido difícil treinar de uma maneira e chegar no jogo e pedir aos jogadores para que façam outra", declarou.