Ex-Inter, Nei sugere proteção da posse de bola em duelo contra o Bolívar

Integrante da conquista de Libertadores de 2010, o ex-lateral Nei concedeu entrevista à Rádio Guaíba nessa segunda-feira e falou do confronto entre Inter e Bolívar, programado para as 19h desta terça-feira. O ex-jogador sugeriu que o Colorado use e abuse da posse de bola para irritar o adversário em La Paz.

"Eu abusaria da posse de bola na altitude. Os times que jogam no alto e recebem equipes que não jogam, tentam sempre acelerar o jogo. Assim, com a posse da bola, você irrita o adversário e consegue criar muitas oportunidades”, disse.

Conforme Nei, o Inter pode ir além de proteger a posse de bola e arriscar chutes de longa distância. “Além de abusar da posse de bola contra o Bolívar, eu apostaria nos chutes fora da área com jogadores que têm qualidade pra isso”, comentou.

Acostumado a ser um ala ofensivo, Nei explicou que o jogo deverá passar muito pelas laterais. “Para mim os laterais fazem parte da formação das jogadas. Quem vai correr muito lá são os pontas, já que eles tem mais liberdade pra atacar”, avisou.

