Fase de Pedro Henrique vira trunfo do Inter para o Gre-Nal

O técnico Mano Menezes não falará abertamente sobre as estratégias que adotará para tentar vencer o Grêmio na Arena, mas com certeza um dos seus maiores trunfos é o bom momento de Pedro Henrique. O atacante do Inter, que tem jogado improvisado como centroavante, é o artilheiro do Campeonato Gaúcho com oito gols, dois a mais que o segundo lugar na tabela, que é Rodrigo Rodrigues, do Juventude.

Tudo indica que o técnico colorado manterá no clássico o mesmo ataque usado até aqui na temporada. Ou seja, com Pedro Henrique ao lado de Wanderson. Luiz Adriano, apresentado nessa terça, deverá ficar à disposição, mas no banco de reservas.

Gre-Nal é combustível a mais

Sem conseguir conter o entusiasmo por voltar ao Inter, Luiz Adriano concedeu ontem a sua primeira entrevista em sua segunda passagem pelo clube. Colocou-se à disposição de Mano Menezes, garantiu estar bem fisicamente e revelou que gostaria de reestrear no Gre-Nal deste domingo, na Arena.

“Não tem coisa melhor que jogar um GreNal. É um combustível a mais. Estou muito feliz por viver mais uma semana de Gre-Nal, por poder jogar um Gre-Nal novamente e por estar num jogo desse que para todo o Rio Grande do Sul”, afirmou o jogador de 35 anos.

Ele já está treinando com o grupo colorado e, inclusive, marcou o único gol do coletivo realizado na segunda-feira entre os reservas e uma equipe de jogadores da base. A sua utilização no clássico, porém, é improvável, pelo menos na formação inicial. “Há uma disputa muito boa. São grandes jogadores para ajudar o clube, como eu estou agora aqui. É uma disputa gostosa de estar sempre na ponta dos cascos para poder jogar”.