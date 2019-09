"Forma irresponsável de falar", diz Lindoso sobre comentário do técnico do Athletico-PR

publicidade

O volante Rodrigo Lindoso criticou nesta segunda-feira a declaração do técnico Tiago Nunes – do Athletico-PR, adversário do Inter na final da Copa do Brasil – de que os colorados já teriam comprado chopp para comemorar o título do torneio. O jogador contou que não assistiu à entrevista na qual a frase foi dita, mas afirmou que “futebol não tem mais espaço para isso”. “Não vou ser responsável por julgar algo que eu não vi, mas se aconteceu, é uma forma irresponsável de falar e comprar ideias para jogadores. No futebol não cabe mais isso, criar história para motivar”, rebateu.

O atleta considerou que hoje em dia a maioria dos jogadores são pais de famílias e têm outras formas de encontrar incentivos. “Eu não fujo disso, então tenho a minha motivação diária, não preciso que me inventem história ou que falem algo que vai me motivar mais. Minha motivação é sempre 100%”, completou.

Nunes deu a declaração no domingo, após a derrota de seu time no Campeonato Brasileiro. A equipe jogou com reservas, assim como o Inter, que goleou o Atlético-MG.

Lindoso também comentou a estratégia do comandante Odair Hellmann de estar com o elenco alternativo no estádio Independência: ele treinou os titulares, que ficaram em Porto Alegre, e só depois viajou para Belo Horizonte. “Interessante, acho que é uma programação super tranquila porque véspera a gente procurar sempre resolver nossas pendências, o que tem que ser conversado nos treinamentos de jogo dois dias antes para gente poder baixar bem a carga na véspera do jogo”, comentou.