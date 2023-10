Gabriel e Luiz Adriano serão reavaliados pelo Inter após apresentarem problemas musculares

publicidade

Após a derrota para o Bahia, na noite de ontem na Arena Fonte Nova, o Inter já começa a pensar no Santos, seu próximo adversário pelo Brasileirão. E para enfrentar o alvinegro praiano, Eduardo Chacho Coudet poderá ter baixas no plantel.

Luiz Adriano e Gabriel podem ser os desfalques. Os dois foram substituídos no intervalo da partida em Salvador, após se lesionarem. O centroavante teve dores na costela e o volante saiu com um problema no tornozelo esquerdo. Eles serão reavaliados a tarde quando o Inter retorna à Porto Alegre.

Outro jogador que pode ficar de fora e receberá uma atenção do clube é Hugo Mallo. O lateral espanhol sentiu o músculo posterior da coxa direita e será avaliado pela comissão técnica. Ele entrou no lugar de Dalbert, que teve de deixar o confronto contra o Bahia por conta de cãimbras.

Retornos

Mesmo com possíveis baixas, Coudet terá a volta de pelo menos 4 titulares. Valencia, Rochet, Johnny retornam após jogarem por suas seleções. O goleiro uruguaio, que jogou o Gre-Nal com as costelas fissuradas, já está recuperado. Ele não jogou o primeiro jogo da Celeste contra a Colômbia mas atuou na última terça-feira na vitória contra o Brasil por 2 a 0 em Montevidéu. Outro titular que estará à disposição de Chacho é o lateral esquerdo Renê, que cumpria suspensão. Igor Gomes, Nico Fernandez, também suspensos e Thauan Lara, que servia a seleção pan-americana, também estarão de volta ao grupo de jogadores.

O Inter entra em campo no próximo domingo, contra o Santos às 16h no Beira-Rio. O jogo é fundamental para o Colorado se afastar do Z-4, já que o Peixe é adversário direto na briga contra o rebaixamento.

