Galhardo é dúvida no Inter para o Gre-Nal

Além da lesão de Rodrigo Moledo, o Inter tem outra dor de cabeça imediata no Departamento Médico. O atacante Thiago Galhardo, que deixou o campo com uma lesão na panturrilha no jogo contra o Goiás, é dúvida para o clássico Gre-Nal, no dia 24 de janeiro, no Beira-Rio.

Questionado sobre prazo de retorno do jogador, estimado em 10 dias, o médico do Inter, Guilherme Caputo, preferiu não dar certeza. Chamou o período de "prazo limite", mas disse que a volta poderia ocorrer "um pouco depois disso".

Sendo assim, fica incerta a presença do jogador no clássico Gre-Nal, que ocorre exatamente daqui a 10 dias, em 24 de janeiro. Galhardo também deve desfalcar o Inter na partida de meio de semana do Inter, o confronto direto pela liderança do Brasileirão, diante do São Paulo, na quarta-feira, no Morumbi.

Certo é que Galhardo desfalca o Inter no duelo diante do Fortaleza, no Beira-Rio, às 20h30min deste domingo, pela 30ª rodada do Brasileirão.