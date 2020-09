Galhardo assume protagonismo no Inter

publicidade

Thiago Galhardo foi uma das contratações menos badaladas da temporada. Chegou quase despercebido do Ceará, onde fizera uma boa temporada no ano anterior. Porém, logo em sua primeira partida, ainda em janeiro, marcou o gol da vitória sobre o Juventude, fora de casa. Aos poucos, ganhou espaço, transformou-se em titular e, mais recentemente, após a lesão de Paolo Guerrero, virou referencial técnico do da equipe, marcando gols e dando assistências.

Hoje, não é exagero dizer que Galhardo, dono de uma carreira instável, é o principal jogador colorado. Na vitória sobre o Botafogo, ele marcou o primeiro gol e deu o passe para o segundo. Atualmente, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com quatro gols. Na temporada, ao todo, são nove, em 22 partidas. Aos 31 anos, o jogador vive o seu auge no Inter, após ter passado por mais de uma dezena de clubes na carreira.

“Já joguei de zagueiro, de volante e de meia. Agora, sou atacante. Podem falar o que quiser, eu não tenho problema quanto a isso. A minha posição de origem, todos sabem, é meio-campista, mas facilita muito jogar com jogadores inteligentes”, enfatizou o jogador, ainda no gramado do Engenhão, sábado, citando D’Alessandro e Guerrero, entre outros companheiros.

Segundo ele, o esquema montado por Eduardo Coudet lhe favorece: “A forma como o Chacho monta o time, obviamente, facilita o meu trabalho. Ele nos dá liberdade total de flutuação”, enfatizou. Ele também ressaltou o papel da defesa, que é a menos vazada do Brasileirão e, segundo Galhardo, dá segurança aos homens de frente.

Galhardo acaba de ganhar a companhia e a concorrência de Abel Hernández, atacante cuja contratação foi confirmada na noite de sexta-feira e já fez dois treinos com o grupo colorado. Porém, o uruguaio não deve ficar à disposição do técnico para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, em São Paulo. Afinal, precisa de mais alguns dias para alcançar a melhor forma física.

O clube segue no mercado. O meia Fernando Sobral, do Ceará, é observado. Além disso, o Inter ainda quer mais um atacante para reforçar o grupo no restante da temporada.