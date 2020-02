Heitor e Marcos Guilherme comemoram seus primeiros gols com a camisa do Inter

publicidade

A vitória do Inter neste sábado – sobre o Novo Hamburgo, na rodada final da primeira fase do Gauchão – foi garantida por dois de jogadores que marcaram pela primeira vez com a camisa do Inter: Heitor e Marcos Guilherme. O lateral de 19 anos, criado nas categorias do clube, abriu o marcador aos 44 minutos da etapa inicial, no ápice da tempestada que atingiu Porto Alegre durante a tarde. Em vídeo divulgado nas redes socias do clube, os atletas comemoraram os feitos.

"É um momento muito emocionante não só pra mim, mas pra minha família também, que veio aqui me apoiar. É agradecer a Deus, à minha equipe que está sempre me ajudando no dia a dia. Esse dia vai ficar marcado na minha vida", afirmou Heitor. "Na hora a gente não sabe o que fazer, saí correndo e agradeci à minha mãe", completou.

💬 Fala, Heiiiiitor! Hoje teve o primeiro gol do cria do #CeleiroDeAses! Que moral, hein guri!? #VamoInter pic.twitter.com/nzVnry0XTp — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 8, 2020

Já Marcos Guilherme, repatriado pelo Colorado nesta temporada, afirmou estar "extremamente feliz". "Foi emocionante porque queria muito estar aqui, vivendo esse momento. Passei um tempo na Arábia, mas o Inter fez todo esforço para me trazer de volta. O mínimo que eu posso fazer é me esforçar e hoje fui honrado com o gol e com a vitória", disse. Ele também ressaltou a dificuldade de jogar sob forte chuva, mas destacou que é preciso aproveitar todas mas dificuldades.