Igor Gomes participa de primeiro treino no Inter

Anunciado no sábado, Igor Gomes fez seu primeiro treino no Inter nesta terça-feira pela manhã. No CT Parque Gigante, o zagueiro participou de uma atividade tática comandada pelo técnico Mano Menezes, que encaminhou o time colorado que vai enfrentar o Melgar na quinta-feira, às 19h15, no Beira-Rio, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O jogador será apresentado oficialmente pelo clube nos próximos dias. Ele não está inscrito na Sul-Americana e precisa ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar apto a estrear no Campeonato Brasileiro.

A contratação de Igor Gomes é vista como fundamental, já que aumenta o leque de opções para a defesa. Além do novo reforço, Mano Menezes conta com Gabriel Mercado, Vitão, Kaique Rocha e Rodrigo Moledo, que se recupera de lesão muscular na panturrilha direita.

Kaique Rocha não preocupa

Kaique Rocha, que foi substituído no segundo tempo da derrota para o Fortaleza, não preocupa para o confronto contra os peruanos. O defensor teve uma leve entorse no tornozelo direito e faz tratamento especial para ficar à disposição na quinta-feira, em Porto Alegre.