Imprensa da Argentina revela ruptura de ligamento, desconvocação e fim de temporada para Saravia

publicidade

Os problemas do Inter não param e o último, e mais grave, é o possível rompimento do ligamento cruzado do joelho direito de Renzo Saravia. Sem dar maiores detalhes, o técnico Eduardo Coudet admitiu após o empate com o América, em Cali, na Colômbia, que não poderá contra com ele durante “um longo tempo”. Segundo a imprensa da Argentina, a lesão deverá exigir seis meses de recuperação, o que obrigará o técnico Lional Scaloni desconvocar o jogador de 27 anos. O Colorado ainda não se manifestou oficialmente sobre o problema.

“Colocamos os melhores que estavam à disposição. Pela viagem e pelo cansaço da última partida, onde também atuamos com 10 homens durante muito tempo. É o que temos. Obviamente que assim não quero jogar, mas é o que tínhamos para jogar. Tivemos dois jogadores da equipe que disputou as duas primeiras rodadas da Libertadores à disposição. É muito para uma equipe. Tentamos melhorar, mas seguimos passando por desgraças como a lesão de Renzo (Saravia), que é o saldo mais negativo desse jogo”, destacou Coudet.

Depois de nove jogos de setembro com duas vitórias, quatro empates e três derrotas, o Inter começará outubro com um Gre-Nal, na Arena. E, mais uma vez, a quantidade de desfalques é grande.Além de Saravia, Coudet segue sem poder contar com Paolo Guerreiro, que não atua mais em 2020, e com Yuri Alberto, que busca a melhor condição física, após se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda. Rodrigo Dourado, Rodinei, Pedro Henrique e Uendel testaram positivo para o Covid-19 e seguem fora. Zé Gabriel expulso contra o São Paulo cumpre suspensão automática e a participação de D’Alessandro, que não viajou para a Colômbia devido a um problema particular, é uma incógnita.

Em compensação, o treinador do Colorado terá os retornos de Moisés e Edenílson. O Inter treina nesta quarta-feira a partir do meio-dia. Coudet ainda terá os trabalhos de quinta e sexta-feira às 16h para montar a equipe para o Clássico.

“(A falta de ofensividade dos últimos jogos) É algo que temos que analisar. Temos tentado e era a intenção jogar como sempre atuamos. Não atuamos, mas, bom... temos que analisar e encontrar os fatores. Há muitos jogadores jovens e que tem que tentar somar minutos”, afirmou o técnico.

O Gre-Nal está marcado para sábado, às 17h, na Arena. O Colorado é o segundo com 21 pontos em 12, uma a mais que o líder Atlético-MG e São Paulo, terceiro colocado, Palmeiras, quarto, Vasco da Gama, quinto, e Flamengo, sexto.

• Confira os jogos de outubro do Inter

3/10 – 17h – Grêmio x Inter

8/10 – 21h - RB Bragantino x Inter

11/10 – 20h30min - Inter x Athletico-PR

14/10 – 21h50min - Sport x Inter

18/10 – 18h15min – Inter x Vasco da Gama

22/10 – 21h30min - Universidad Católica x Inter

25/10 – 18h15min – Inter x Flamengo

31/10 – 19h – Corinthians x Inter