Inter abre semana Gre-Nal com instabilidade defensiva e Mano pressionado

Com um jogo das oitavas da Copa do Brasil na quarta-feira, a semana Gre-Nal se inicia para o Inter com os olhares de desconfiança da torcida após a derrota para o Atlético Mineiro. Desde que chegou ao Beira-Rio, o técnico Mano Menezes vive seu momento de maior instabilidade tática e técnica. O momento passa pelo sistema defensivo. Nos últimos três jogos, o Colorado perdeu todos, sem anotar nenhum gol, e vazou seis vezes.

O resultado da sequência ruim deixa a equipe na 12ª colocação, com sete pontos, em seis rodadas. A sequência de três insucessos consecutivos é a primeira de Mano pelo Inter.

Diante deste cenário, o comandante garantiu mudanças e trabalho interno para solucionar os problemas. "Não tenho respostas para dar em público, mas eu tenho elas. Vamos deixar isso claro".

O mês de maio terá jogos importantes. Antes do clássico, o foco Colorado será o América Mineiro pela Copa do Brasil. O duelo acontece na quarta-feira, 21h30min, na Arena Independência. Depois de enfrentar o Grêmio, na Arena, no domingo, o Inter encara o Metropolitanos na Venezuela pela quarta rodada da Libertadores.

