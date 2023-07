Inter abre semana para projetar estreia de Valencia

publicidade

Depois do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, o Inter voltará seus olhos para a preparação do time para os próximos jogos. Charles Aránguiz reestreou e a expectativa gira em torno da estreia de Enner Valencia. O técnico Mano Menezes deixou em aberto a utilização do centroavante nas próximas rodadas do Brasileirão e tudo dependerá dos trabalhos desta semana.

“Estamos conhecendo o jogador que contratamos. Agora, vamos ter uma conversa na semana e sentir como o jogador responde, o que pensa e como ele se sente. Se não der para jogar no Maracanã (contra o Fluminense), estreia contra o Palmeiras”, disse Mano, projetando as duas próximas rodadas. O compromisso diante do Fluminense será no domingo, às 16h, no Rio de Janeiro.

Outra expectativa da semana está na Libertadores. Na quarta-feira, a Conmebol define por sorteio os confrontos das oitavas. Como ficou em primeiro do grupo 2 na fase classificatória, o time colorado pegará qualquer um dos segundos colocados. Entre as possibilidades, poderá ter que enfrentar Flamengo, River Plate ou Atlético Mineiro. “Seja quem for o nosso adversário, vai ser um confronto complicado. Nunca foi fácil para ninguém”, defende Mano Menezes.

