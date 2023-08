Inter abre semana para recuperar preparação física e com expectativa de anúncio de reforço

publicidade

Dois dias após a derrota para o Botafogo, no Brasileirão, o Inter volta a trabalhar e terá uma semana cheia pela frente. Até o próximo compromisso, que será no sábado, diante do Fortaleza, às 16h, no Beira-Rio, a equipe deverá trabalhar para recuperar a parte física, afetada pela decisão contra o River Plate e que fez diferença no segundo tempo do confronto contra o time carioca. Além disso, o clube tem a expectativa de anunciar a chegada de Hugo Mallo, lateral que foi solicitado por Eduardo Coudet.

“Com duas competições temos que achar como fazer para não chegar cansado a um jogo muito importante de definição e, sobretudo, com um fator, que é a altitude”, completou Coudet que, em relação ao jogo contra os argentinos, manteve praticamente a mesma escalação. “É difícil, mas a realidade é que a fase da Libertadores é o mais importante que temos por jogar e vamos ver quem chega bem ao sábado pensando que temos que jogar terça-feira em La Paz”, acrescentou.

O Inter ainda não anunciou, mas Coudet justificou a contratação do lateral-direito Hugo Mallo, com quem trabalhou na Espanha. “Eu conheço ele. Precisamos encontrar um jogador de graça. É a realidade. Ele estava livre. É um lateral que também pode jogar de central, apesar de não ser tão alto. Tem um bom jogo aéreo. Vem para complementar o grupo. Não é para sacar ninguém”, explicou o treinador.

Veja Também