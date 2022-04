Inter acelera liberação de reforços após anúncios

publicidade

Acabou a janela. Nos derradeiros momentos do prazo de inscrição de novos jogadores, o Inter conseguiu anunciar o zagueiro Vitão, o lateral Renê, o atacante Pedro Henrique e, por último, o meia Alan Patrick. A partir de agora, é com este grupo, bastante reforçado, que Alexander Cacique Medina terá que buscar a recuperação do time colorado tanto no Brasileirão quanto na Copa Sul-Americana. A janela reabre em 18 de julho. Com os dois anunciados ontem, o Inter fechou 14 contratações na temporada. A corrida, a partir de agora, é para colocar os jogadores efetivamente à disposição do técnico.

Na partida contra o Guaireña, amanhã, no Beira-Rio, por exemplo, o técnico não deverá ganhar novas alternativas. O lateral Renê, que ontem concedeu sua primeira entrevista no Inter, não está apto a jogar por questões legais, apesar de ter condições físicas para tal. Vitão, por sua vez, chegou na semana passada e está treinando com o grupo, mas dificilmente será usado por Medina contra os paraguaios.

Nenhum dos três novos contratados estará à disposição. Portanto, será com os jogadores que perderam para o Atlético Mineiro, com exceção de Kaique Rocha, cuja lesão muscular foi confirmada ontem, que Medina terá que montar o time. O zagueiro para por cinco semanas.

Pedro Henrique, cuja contratação foi anunciada ontem, nem apresentou-se ainda. O atacante de 31 anos, que construiu a carreira por clubes europeus, assinou contrato até junho de 2024. Alan Patrick também não está no Brasil e deve demorar alguns dias para retomar o condicionamento físico após se apresentar.

Depois de longa negociação com o Shakhtar Donetsk, o Inter comprou os direitos federativos do meia, que assinou até abril de 2025. Alan Patrick, inclusive, já vestiu a camiseta colorada entre 2013 e 2014. No clube ucraniano, ele foi parceiro de Taison.

