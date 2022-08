Inter acerta saída de Gustavo Maia para o Vasco

publicidade

Depois de desistir da contratação de Gustavo Maia, o Vasco da Gama voltou atrás e acertou com o atacante emprestado ao Inter. A informação foi confirmada pelo Correio do Povo em contato com Nilson Moura, empresário do jogador: "Agora, está resolvido. Está acertado". O acordo com o Gigante da Colina é válido por empréstimo até o final deste ano.

Gustavo Maia é o oitavo atleta que o Colorado libera nesta janela de transferências. O lateral-direito Heitor, os laterais-esquerdos Paulo Victor, Moisés e Léo Borges, o volante Bruno Gomes, o meia-atacante Peglow e o centroavante Wesley Moraes já deixaram o Beira-Rio.

Contratado junto ao Barcelona, da Espanha, em agosto de 2021, o atacante nunca conseguiu ter uma sequência de jogos no Inter. Foram 11 partidas disputadas e um gol marcado. Em 2022, ele vestiu a camisa colorada em apenas três oportunidades no Campeonato Gaúcho.