Inter ainda busca formação ideal e projeta melhora com chegada de reforços

publicidade

Passada a fase de readaptação na preparação física, o Inter ainda busca a formação ideal e essa procura tem impedido o time de decolar no Campeonato Brasileiro. Para o técnico Mano Menezes a ideia de uma equipe ideal passa pela inclusão de um meia mais ofensivo. Além disso, o comandante colorado acredita que com novas contratações o desempenho irá crescer.

"O ideal para a equipe é ter um meia mais ofensivo, na função que ontem o De Pena exerceu. Colocamos ele ali porque ele oferece mais consistência e para que desse mais liberdade ao Aránguiz. Agora, é óbvio que precisamos de um jogador com o mais força ofensiva, como o Maurício", argumentou após o empate com o Palmeiras.

Depois de anunciar Rochet e iniciar o aproveitamento de Enner Valencia, Mano falou sobre a chegada de Bruno Henrique, volante que trabalhou com ele no Palmeiras. "As dificuldades que estamos tendo estão dentro do normal. Quando você tem a oportunidade de colocar atletas qualificados, como estamos fazendo, você empurra para cima a barra de qualidade. Temos o Bruno Henrique, que é um jogador acostumado a grandes jogos, acostumado a conquistas. Isso ajuda o treinador a ajustar aquilo que ele precisa para a equipe", disse.

Ao falar sobre a definição do time para o compromisso do próximo domingo, às 16h, contra o Bragantino, Mano relatou que terá de pensar seriamente sobre a formação da defesa, uma vez que não poderá contar com Moledo e Vitão. "Vitão está fora e ainda temos de avaliar a questão do Mercado, que saiu por lesão. Vamos montar a equipe com os zagueiros que temos. Temos o Igor, que também atua por dentro. Temos ainda o Nico. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe rápida e com pressão alta", avaliou.

Veja Também