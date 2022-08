Inter alavanca campanha no Brasileirão com 12 pontos conquistados com gols no fim

publicidade

O Inter está na cola do G-4 também graças a gols "agônicos" marcados no fim das partidas. Além da vitória no último lance por 1 a 0 sobre o Avaí na noite desta segunda-feira, outros 9 pontos foram conquistados com gols depois dos 44 minutos do segundo tempo.

Logo na segunda rodada, o Inter chegou à virada contra o Fortaleza no fim, na despedida de D'Alessandro. Alemão, aos 44 do segundo tempo, anotou.

Depois, venceu o Red Bull Bragantino já nos acréscimos, na 9ª rodada. Jhonny fez aos 46 e Carlos de Pena anotou já aos 53 da etapa final. Diante do América-MG, na 16ª rodada, mais um triunfo nos acréscimos: Moisés marcou aos 49 do segundo tempo.

A mais recente delas foi conquistada na segunda-feira. Quando a partida se encaminhava para um empate, a árbitra Edina Alves assinalou pênalti aos 50 do segundo tempo contra o Avaí. Pedro Henrique bateu com categoria e definiu a vitória por 1 a 0.

Os triunfos ajudam a colocar o Inter perto do G-4, na briga por uma vaga direta na Libertadores. O colorado é, atualmente, o 5º colocado do Brasileirão, com 39 pontos. A pontuação é a mesma do primeiro no G-4, o Corinthians, mas fica atrás nos critérios de desempate. A distância para o líder Palmeiras é de 10 pontos.

Agora, o técnico Mano Menezes terá mais uma semana para trabalhar o time, porque o Inter só volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Juventude, no Beira-Rio. A partida, válida pela 24ª rodada do Brasileirão, acontece às 20h.

