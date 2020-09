Inter anuncia contratação do atacante Leandro Fernández

publicidade

O vice-presidente de futebol do Inter, Alexandre Barcellos, confirmou após o jogo contra o Palmeiras a contratação do centroavante Leandro Fernández. Após comentar o empate do Colorado, ele anunciou a chegada do jogador do Independiente para reforçar o setor ofensivo.

O dirigente também projetou que Abel Hernández deverá estar liberado para jogar nos próximos dois dias. A dúvida, contudo, será quanto à preparação física do atleta, que ainda treina para adquirir forma.

"O Abel está treinando muito e a parte burocrática está quase pronta", avaliou o dirigente. "Mais um ou dois dias, ele deve aparecer no BID (boletim informativo diário) da CBF", salientou Barcellos.

Inter contrata atacante Leandro Fernández! pic.twitter.com/SUv3WZqgkd

— Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 3, 2020

Ele frisou, entretanto, que a decisão de escalar será do técnico Eduardo Coudet e, antes, dependerá da liberação do departamento fisiológico. "Vai para campo quando estiver pronto, preparado para nos ajudar. Ele está evoluindo a parte física e vai jogar quando estiver pronto."