Inter aposta em casa cheia para reverter vantagem do Palmeiras na Copa do Brasil

O Inter contará com um apoio fundamental para reverter a vantagem do Palmeiras e sair do Beira Rio classificado para a semifinal da Copa do Brasil. A expectativa é de que 40 mil torcedores estejam no Beira-Rio para o jogo de volta das quartas de final da competição, na noite desta quarta-feira, às 21h30min.

No primeiro jogo, o Inter acabou derrotado pelo placar de 1 a 0. Agora, precisará vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por apenas um gol, decisão da vaga será na disputa por pênaltis. Não há o critério do gol qualificado como desempate. Qualquer vitória do Palmeiras, ou empate, dá a vaga aos paulistas.

Para conseguir a classificação no tempo normal, precisará infligir ao Palmeiras algo que não acontece há quase nove meses. Desde a derrota para o Boca Juniors por 2 a 0, pela semifinal da Libertadores de 2018, em outubro, o clube paulista não perde por dois gols de diferença por qualquer uma das competições que jogou.

Para o duelo, não há mistérios por parte do técnico Odair Hellmann. Mesmo após treino fechado na segunda-feira, o treinador abriu a atividade de terça, e a equipe deverá contar com D'Alessandro e Patrick como titulares na noite desta quarta. O Colorado também treinou cobranças de pênaltis, com bom aproveitamento no geral.

Na terça-feira, após o último treino, o lateral esquerdo Uendel pregou a necessidade de ter atenção especialmente às bolas paradas e aos contra-ataques da equipe paulista, e reforçou a necessidade da presença da torcida. "Nosso torcedor nos apoia bastante nas partidas decisivas em casa. Confiamos muito nisso para reverter essa situação de derrota.", declarou.

Retrospecto recente favorável ao Palmeiras

Na Copa do Brasil, o retrospecto recente é favorável ao Palmeiras. Em 2017, com o critério do gol qualificado, melhor para os paulistas nas oitavas de final. Já na Copa do Brasil de 2015, dessa vez na fase de quartas de final, nova vantagem palmeirense nos 180 minutos, após um empate e uma vitória dos paulistas.

Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari deverá ter todo o grupo a disposição. Diante disso, a tendência é que o Palmeiras repita em Porto Alegre a equipe que venceu o Inter pelo placar de 1 a 0 no primeiro jogo.

Copa do Brasil 2019 - Quartas de Final

Inter

Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Data e hora: 17 de julho, às 21h30min

Local: Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)