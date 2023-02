Inter aumenta confiança em ter Luiz Adriano no Gauchão

publicidade

Após ter assinado um pré-contrato, o Inter segue tentando antecipar a chegada de Luiz Adriano para a disputa do Gauchão. Conforme apurado pelo Correio do Povo, a confiança é grande nos bastidores do Beira-Rio para que o centroavante chegue a tempo de ser inscrito no Estadual. O anúncio oficial deve ocorrer nesta semana.

Luiz Adriano terá vínculo por um ano, com salário considerado baixo para os padrões dos grande clubes brasileiros. O jogador vai receber cerca de R$ 200 mil mensais, além de gatilhos por produtividade, como número de jogos, gols, assistências e títulos.

Revelado pela base colorada, Luiz Adriano foi campeão do mundo pelo clube em 2006. Desde que saiu do Inter, em 2007, o jogador passou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Milan, da Itália, Spartak Moscou, da Rússia e Palmeiras, antes de chegar ao Antalyaspor, da Turquia.

