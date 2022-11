Inter: Barcellos confia em permanência de Mano e não garante "grupo pronto" até reapresentação

publicidade

O presidente Alessandro Barcellos confia na permanência de Mano Menezes para a próxima temporada, mesmo depois da especulação de que o treinador poderia assumir a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Em entrevista na Rádio Guaíba, o mandatário destacou que o profissional tem contrato com o Inter — até o final de 2023 — e vem participando do planejamento para 2023.

"Não vamos comentar o que não existe. O jornalista (Caio Ribeiro) deve ser responsabilizado pelo o que fala. Temos contrato com o Mano. Ele nos ajudou muito neste ano. Tem particiado do planejamento para 2023, Já afirmou, através da assessoria, que não teve nenhum convite", disse.

Com a reapresentação marcada para o dia 14 de dezembro, Barcellos não garantiu estar com o grupo fechado até essa data — entre saídas e chegadas. Porém, reiterou que a intenção da direção é resolver essa questão o "quanto antes". "É difícil afirmar. Não porque não estamos trabalhando para isso. Mas porque a janela fica aberta até abril. Então, prometer é sempre mais difícil. A nossa intenção é o quanto antes estar com esse grupo pronto."

