Inter: Bruno Henrique tem nome publicado no BID e pode estrear contra o Cuiabá

publicidade

O nome de Bruno Henrique foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o volante está apto para estrear pelo Inter na partida deste sábado, 29, contra o Cuiabá, no Beira-Rio. A partida integra a 17ª rodada do Brasileirão. O camisa 8 treinou com o elenco nesta quarta-feira, participando das atividades físicas, técnicas e táticas.

O jogador de 33 anos, que estava no futebol árabe, foi apresentado no Colorado na quarta-feira da semana passada. Na coletiva à imprensa, Bruno Henrique falou em se adaptar ao futebol do técnico Coudet e brigar pela titularidade. A escolha do volante pelo Inter teve influência de Mano Menezes, que trabalhou com o atleta em outros momentos.